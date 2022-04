LIVE - Latina-Bari, basta un pari per la promozione in Serie B. Antenucci porta in vantaggio i biancorossi

Latina-Bari: la grande attesa per la promozione in Serie B. Dopo la sconfitta del Catanzaro, basta anche il pareggio per la promozione aritmetica in Serie B. Il racconto in diretta da Latina e da Bari.

31' Prova a reagire il Latina. Il Bari ha preso fiducia e regge bene

27' Per Antenucci è il diciassettesimo gol in questo campionato.

24' In occasione del gol in campo tutta la panchina, esplosa la curva. Esultanza anche dal San Nicola

23' GOL DEL BARI! Mirco Antenucci! Dall'interno dell'area di rigore, piattone sinistro, palla deviata e alle spalle del portiere avversario. Bari in vantaggio

20' Bari ordinato, che riparte quando ha la possibilità di farlo.

16' Si rinnova il duello in mezzo al campo tra Di Cesare e Sanè: fallo del capitano biancorosso.

12' Nel Latina resta fuori Daniele Sarzi Puttini, l'anno scorso in biancorosso

9' Di Cesare in anticipo su Sane: quando accelera, l'attaccante avversario, è pericoloso.

8' Si fanno sentire i tifosi baresi presenti al Francioni. Foto in diretta da Domenico Bari

7' Prima azione pericolosa del Bari: Cheddira cerca un compagno in area, palla allontanata

5' Più Latina che Bari, i nerazzurri al tiro con Sane: pericolosissimo.

4' Bari molto ordinato in queste prime battute. Il Latina ha conquistato un corner con un cross dalla distanza

2' Il Latina prova a fare la partita, almeno in questi primi istanti

1' Calcio d'inizio! Batte il Latina. Iniziata la partita.

17.27 Ricordiamo le formazioni ufficiali:

LATINA (3-5-2): Tonti; De Santis, Celli, Giorgini; Carissoni, Barberini, Tessiore, Amadio, Ercolano; Jefferson, Sane. All. Di Donato.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Di Cesare, Ricci; Maita, Maiello, D’Errico; Citro; Cheddira, Antenucci. All. Mignani

17.22 Tre maxischermi: costo d'ingresso due euro e sarà possibile entrare fino alle 18.30. Il ricavata verrà devoluto al popolo ucraino.

17.20 Cori e bandiere, sia a Latina che a Bari. 90 minuti da vivere su un doppio asse.

17.16 Intanto si riempie anche lo stadio San Nicola, con i tifosi rimasti in città. Grande attesa e primi cori.

17.15 Riscaldamento in corso in questi minuti. Tra 15' il fischio d'inizio.

(Foto: Domenico Bari)