Il Brindisi perde, l'allenatore Roselli si dimette e poi scoppia in lacrime. La società: «Resta qui»

Dimissioni presentate, dimissioni respinte e una situazione veramente delicata e difficile da ricostruire. È delicatissimo il clima nella sala stampa del Fanuzzi al termine della partita tra Brindisi e Latina terminata 1-2 per gli ospiti: arrivato in conferenza per commentare il match, Roselli ha infatti annunciato le sue dimissioni per poi interrompere le sue dichiarazioni tra l’emozione e le lacrime, ma dopo un incontro con la società negli spogliatoi, il club ha comunicato la decisione di tenere saldo sulla panchina biancazzurra il proprio tecnico. «Prendo la parola per dire a tutti che da questo momento non sono più l’allenatore del Brindisi», esordisce Giorgio Roselli in sala stampa. L’emozione, però, lo tradisce e gli impedisce di andare avanti spiegando le motivazioni della drastica decisione personale maturata - con tutta probabilità - anche per lo stress e lo sconforto delle ultime difficilissime settimane.

Le lacrime

«Mi dispiace tantissimo per la città e per i miei calciatori», singhiozza prima di lasciare la conferenza per rifugiarsi lontano dalle telecamere in un momento più privato.

Pochi minuti più tardi, però, è Lorenzo Arigliano a presentarsi ai microfoni di Antenna Sud per ricostruire quanto accaduto: «Ci tengo a precisare che la società ha respinto le dimissioni di Roselli. Lui resta il nostro tecnico, oggi abbiamo giocato una grande partita venendo penalizzati solo da un arbitraggio veramente difficile da commentare. Roselli resta con noi», chiude. Non sono mancati, dunque, i colpi di scena dopo l’ennesima sconfitta maturata dal Brindisi in questa stagione. Questo k.o., però, ha probabilmente un sapore diverso per la voglia e l’impegno profuso dai calciatori in campo che, non a caso, hanno ricevuto gli applausi della Curva Sud e degli oltre mille spettatori presenti sugli spalti.