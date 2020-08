Roma, nonno fa partire un colpo di pistola e centra il nipote alla testa: bimbo di 7 anni è gravissimo

Dramma questa mattina in un'abitazione di via Val Sillaro a Montesacro (Roma). Un padre aveva portato il figlio di sette anni a casa del nonno. Il nonno, maneggiando un'arma regolarmente denunciata ha fatto partire un colpo che ha centrato alla testa il bambino. Il bimbo è gravissimo ed è stato portato all'Umberto I. Indagano gli agenti del commissariato di Fidene. Il colpo di pistola sarebbe partito per errore e avrebbe colpito il piccolo alla nuca. Padre e figlio sono residenti a Palombara Sabina.

Studente all'esame di maturità con la pistola: «Devo assolutamente passare l'esame»

Giovane ucciso da un cacciatore, l'ultima telefonata al papà: «Mi hanno sparato»



A correre in soccorso del piccolo è stato il papà, che aveva portato il bimbo in casa del nonno ma che si trovava in un'altra stanza quando ha sentito lo sparo. Sotto choc il nonno, 76 anni, regolare possessore dell'arma, mentre il nipote del 2013 è stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I dove è ricoverato per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. Al momento dell'arrivo del 118 il piccolo, ferito alla testa, era a terra ma ancora cosciente. Sul posto gli agenti delle Volanti e del commissariato Fidene.



Ultimo aggiornamento: 14:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA