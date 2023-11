Anziana truffata, identificati e denunciati due giovani. Le avevano sottratto 20mila euro. Gli agenti in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Galatina hanno identificato e denunciato, in collaborazione con i colleghi della Questura di Napoli, due giovani partenopei rispettivamente di 23 e 27 anni, per aver truffato un’anziana signora di Galatina nei primi giorni del mese di luglio di quest’anno.

Cosa è successo

La scusa è sempre la stessa: la truffa del finto nipote.

I due hanno raggirato la donna, dapprima telefonicamente, ingannandola con la scusa che il nipote aveva necessità di denaro. uno di loro poi è riuscito ad introdursi in casa spacciandosi per un funzionario delle Poste di Lecce facendosi consegnare la somma di 20.000 euro per poi scappare a bordo di un'auto che poi risulterà noleggiata in un’azienda con sede a Napoli.

Solo dopo qualche ora la donna ha compreso che si trattava di una truffa denunciando quanto accaduto alla polizia che grazie alle immagini degli impianti di video-sorveglianza installati nei pressi dell’abitazione e nelle postazioni collegate agli Uffici della Polizia Locale sono riusciti a rintracciare l'uomo che si era finto funzionario delle poste. Una volta identificati i due truffatori, all'anziana donna sono state mostrate delle foto segnaletiche confermando che si trattase dei due che l'avevano raggirata.

I due sono stati denunciati.