Milano, turista derubata in stazione: bottino da 8.000 euro. «Non tornerò più in Italia»

Una disavventura che non dimenticherà facilmente, quella capitata a una turista proveniente da Singapore e in vacanza a Milano. La donna, Selina Lim, una settimana fa è stata derubata, alla Stazione Centrale, del portafogli con soldi in contanti e carte di credito, oltre ad alcuni gioielli, dall'enorme valore affettivo.

Il valore complessivo dei beni che due borseggiatrici hanno tolto alla donna ammonta a circa 8000 euro. «Nella borsa avevo anche gli orecchini appartenuti a mia madre, qualcosa che per me aveva un valore affettivo inestimabile. Sono delusa, è stata un'esperienza terribile che mi rovina il ricordo dell'Italia. Non penso tornerò più» - racconta Selina Lim a Il Giorno - «Ero con mio marito vicino ai bagni della Stazione Centrale, c'era una donna che ci osservava e che poi abbiamo rivisto sulla scala mobile in direzione del posteggio dei taxi. Quella donna si è avvicinata e si è offerta di accompagnarci, ma sulla scala mobile è stata affiancata da una complice, che si è frapposta tra me e mio marito e mi stava vicino, mentre la prima signora cercava di distrarre mio marito. Solo una volta sul taxi mi sono accorta che la mia borsa era aperta e che il portafogli era sparito».

All'interno del portafogli rubato, c'erano 1.500 dollari, 500 euro, 400 dollari di Singapore (poco meno di 300 euro), carte di credito, patente di guida e due gioielli: gli orecchini appartenuti dalla madre, del valore di oltre 3000 euro (senza contare quello affettivo) e una catenina comprata a Parigi per 1.580 euro. Il portafogli, di Prada, era costato alla turista oltre mille euro. «Dopo essere stata derubata, sono andata subito in Questura a denunciare il furto. C'erano altre persone in coda, anche loro vittime dei borseggiatori. Molti di loro erano giovani studenti fuorisede, che hanno perso tutto per colpa loro. Non si fermano davanti a niente, non è giusto» - lo sfogo di Selina Lim - «Io e mio marito eravamo in vacanza in Italia e siamo stati in altre città prima di fare tappa a Milano. Ora stiamo per tornare a Singapore, ma ho voluto raccontare ciò che mi è capitato per invitare le persone a fare attenzione ai borseggiatori, che agiscono in maniera subdola».

«Sono rimasta davvero delusa. Trovo che gli italiani siano persone meravigliose ma purtroppo c’è qualcuno che rovina l’immagine del Paese, rendendo le città insicure. A Singapore la polizia cattura i ladri e i borseggiatori molto velocemente» - conclude la turista derubata - «Io non rivedrò più nulla di ciò che mi è stato rubato anche se spero tanto che la polizia possa individuare le ladre e recuperare almeno i gioielli. Tutto questo è molto triste, mi dispiace tanto per la conclusione amara di questa vacanza».