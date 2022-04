Recuperati gli strumenti musicali rubati alla scuola: gli studenti suoneranno la marcia dell'Arma per ringraziare i carabinieri

Sono stati ritrovati dai carabinieri gli strumenti musicali rubati alla fine di marzo all'interno della scuola "De Ruggeri" di Massafra, in provincia di Taranto. I militari della compagnia di Massafra, dopo il ritrovamento, l'altra mattina hanno restituito alla dirigente dell'Istituto comprensivo gli strumenti musicali e l'altro materiale rubati. Chitarre, tastiere e amplificatori sono stati rinvenuti dopo una certosina attività di indagine che ha consentito di individuare un massafrese che avrebbe ricettato il bottino. Per lui è scattata la denuncia a piede libero.

Il furto

I ladri erano entrati in azione nella notte tra il 27 e il 28 marzo. Si erano introdotti nell'aula multimediale della scuola, dopo aver forzato una porta antipanico del complesso. Durante il raid erano stati portati via amplificatori, tastiere e chitarre per un valore complessivo stimato in decimila euro. L'altro giorno il materiale è stato recuperato nel corso di una perquisizione.

La scuola

La dirigente dell’Istituto, chiamata dai Carabinieri, ha riconosciuto la refurtiva e ha manifestato tutto il suo entusiasmo, anche perché il furto aveva creato un grave disagio allo svolgimento dell'attività didattica. Per ringraziare i militari, la dirigente ha promesso che le prime note che intoneranno gli alunni con gli strumenti recuperati, saranno quelle della “fedelissima”, marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri.