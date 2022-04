Prestiti con tassi del 180 per cento: arrestato usuraio a Cerignola

Risponde di usura ed estorsione l'uomo di Cerignola finito in carcere dopo le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari.

Il racconto della vittima

L'uomo, figlio di una persona già accusata di praticare l'usura, è ritenuto aver commesso il reato nei confronti di un imprenditore agricolo di Foggia. E' stata la stessa vittima a raccontare di aver ricevuto in prestito la somma complessiva di 140mila euro con l’applicazione di un tasso di interesse superiore al 180% annuo. In particolare, l’imprenditore ha riferito agli investigatori che nel 2018, versando in una grave situazione di crisi finanziaria ed avendo difficoltà di accesso al credito bancario, si era rivolto all’indagato ottenendo in prestito la somma di 40.000 euro. A causa della sfavorevole congiuntura economica, ulteriormente aggravata dall’emergenza epidemiologica da Covid 19, l’imprenditore agricolo - non riuscendo ad onorare il proprio debito - era stato costretto a richiedere ulteriori somme in prestito che, anche per effetto dell’applicazione di tassi di interesse elevatissimi, avevano fatto lievitare l’importo da restituire a euro 140.000.

Le indagini della Finanza



La intercettazioni telefoniche ed ambientali, videoriprese e pedinamenti hanno consentito di verificare la fondatezza di quanto riferito dall’imprenditore e di documentare le insistenti richieste di denaro dell’aguzzino, spesso accompagnate da gravi ed esplicite minacce di violenza fisica rivolte alla sua vittima. Nello specifico, sono state ricostruite le condizioni del “patto usuraio”, che per gli altissimi interessi richiesti, è risultato concepito e attuato in modo tale da precludere alla vittima la possibilità di estinguere il debito contratto.