Rompono il finestrino del furgone per rubare pochi spiccioli. Residenti contro i vandali al quartiere Murat

Rompono il finestrino di un furgone per rubare i pochi spicci e gli oggetti presenti nell'abitacolo: monta la protesta, al quartiere Murat di Bari, per l'ennesimo atto vandalico (in questo caso condito anche da un furto) ai danni di un residente.

L'ennesimo episodio

L'atto vandalico - l'ennesimo nelle ultime settimane - è avvenuto probabilmente nella notte, nel quartiere Murat, ai danni di un prorietario di un furgone da lavoro Opel Vivaro. La vittima, un uomo che si è accorto del furto solo la mattina dopo, ha dichiarato che la refurtiva era del valore di pochissimi euro. Ma quello che pesa è il danno subìto: riparare il finestrino costerà qualche centinaio di euro.

La protesta dei residenti



I residenti continuano a chiedere maggiori controlli nella zona sopratutto nelle ore notturne per cercare una soluzione a questo problema cercando di capire il perchè di questi continui atti vandalici e tentativi di furti di davvero pochieuro.

I residenti sono davvero delusi e scoraggiati verso l amministrazione comunale che nonostante le somme ricevute dal pagamento di grattini e pass auto non é in grado di assicurare tranquillita ai residenti anche nei pressi della stessa sede del Palazzo di Città nel q.re Murat.

