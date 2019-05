Tragedia a Milano, in un appartamento alla periferia ovest: unè stato trovato morto,in una casa in via Ricciarelli. Suo padre, il 25enne, in fuga dopo la morte del bimbo, è stato fermato dalla polizia: il giovane aveva dato l'allarme chiamando il 112, per poi abbandonare l'appartamento lasciando la moglie da sola ad aspettare i soccorsi.Secondo quanto appreso finora, il bimbo aveva, con i piedi legati e lividi su tutto il corpo, e una: la madre del bimbo ha subito dato la colpa dell'accaduto al 25enne. Rhustic è stato individuato poche ore dopo dalla polizia in un appartamento in zona Giambellino, rintracciato per la geolocalizzazione del suo cellulare. Gli inquirenti temevano inizialmente che il 25enne se ne fosse liberato durante la fuga. La casa dove risiedeva la famiglia, in via Ricciarelli 22, era occupata abusivamente.