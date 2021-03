Covid, lockdown duro in Germania: Merkel vuole chiudere anche i supermercati 5 giorni

La Germania è ancora in piena pandemia Covid. Tanto che Angela Merkel avrebbe raggiunto un accordo a 4 per un lockdown ancora più duro, con la chiusura totale dei negozi, compresi i supermercati, per almeno 5 giorni nella prima settimana di aprile. Questa soluzione prevede di estendere la chiusura dei supermercati oltre i giorni delle festività pasquali. Lo scrive Spiegel, citando indiscrezioni a margine del vertice Stato-Regioni, in corso a Berlino.

Merkel avrebbe raggiunto l'intesa col presidente bavarese Markus Soeder, col vicecancelliere Olaf Scholz e con il sindaco di Berlino, che presiede la conferenza dei Laender. La misura sarà valida fino al 18 aprile. In quei giorni la popolazione sarà invitata a restare il più possibile a casa. «Non siamo ancora stati in grado di sconfiggere il virus, non dobbiamo mollare», ha detto la Merkel al termine della riunione, ammettendo che la situazione è «molto seria», con il numero di contagi da coronavirus che continua ad aumentare.

