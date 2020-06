Macron e Merkel, lettera alla Ue: «Prepariamoci alla seconda ondata del coronavirus»

Ultimo aggiornamento: 12:45

La cancelliera tedesca, il presidente francesee altri quattro membri dell'Unione europea hanno inviato una lettera alla presidente della Commissione europeaper chiedere che l'Ue si prepari alla prossima ondata della pandemia daIn una lettera e in un policy paper i leader scrivono: «Speriamo che il paper serva da ispirazione per ulteriori e fruttuosi confronti a livello europeo su come assicurare una preparazione da parte dell'Ue alle future pandemie». Nella missiva si afferma che la caotica risposta alla pandemia da coronavirus, nella quale sono morte 184.256 persone, ha «sollevato domande» sulla preparazione dell'Ue e si sottolinea la necessità di un approccio comune europeo, soprattutto in vista di una possibile seconda ondata.