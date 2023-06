Dichiarato morto il vigile del fuoco rimasto ferito nella rissa fuori dalla discoteca. Aveva 34 anni

Giuseppe Tucci, 34 anni, il Vigile del Fuoco pugliese (era originario di Foggia), rimasto gravemente ferito - nella notte tra sabato e domenica - in una colluttazione avvenuta fuori da una discoteca di Rimini con un buttafuori, è stato ufficialmente dichiarato morto. È successo alle 16.35 di questo pomeriggio dopo gli accertamenti sanitari da parte della commissione medica dell'Ospedale Infermi di Rimini, nei tempi previsti dalla legge in caso di morte cerebrale in cui versava il giovane.

Cosa è successo

Tucci sabato sera era andato a ballare in un locale di Miramare quando per motivi e circostanze al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, sarebbe stato allontanato per aver infastidito delle ragazze. Fuori dal locale però il pompiere sarebbe stato stato picchiato da un addetto alla sicurezza in stato di fermo da ieri sera, prima con l'accusa provvisoria di lesioni gravissime e ora, dopo il decesso del 34enne, con quella pesantissima di omicidio volontario.