Terrore a Münster, in Germania, dove un furgone è piombato sui passanti e sui clienti dei tavoli all'aperto del ristorante Kiepenkerl. Il primo bilancio è di almeno 3 morti, 50 feriti di cui 6 gravi. Si teme sia l'ennesimo attacco terroristico di questo genere: l'uomo alla guida del furgone, che poi si sarebbe sparato un colpo alla testa, è entrato in azione nelle prime ore del pomeriggio nel centro della città al confine con l'Olanda, tra Dortmund e Hannover. Lo riferisce la Bild precisando che è in corso una grande operazione di polizia con parte della città vecchia blindata. La polizia sarebbe inoltre sulle tracce di due complici dell'attentatore, riporta il sito del quotidiano locale Rheinische Post.

(Foto da Twitter/SputnikNews)

La bella giornata, dopo una Primavera all'insegna del gelo e della neve, aveva spinto sulle strade del centro tanti abitanti della cittadina e turisti che affollavano anche i tavoli all'aperto dei locali.









