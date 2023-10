Manolo Prioretti, lo sposo scappato senza pagare il pranzo di nozze: «Non sono fuggito, pensavo di aver rateizzato il conto»

Manolo Prioretti racconta un’altra storia: pensava di avere rateizzato il saldo. Da Taunusstein, in Germania, dove vive e lavora come carrozziere, dice di non essere fuggito senza pagare le spese del banchetto di nozze al ristorante “La Rotonda”. Non pensava di essere stato denunciato per il mancato saldo della festa di matrimonio con la modella 25enne Svenja Andrae, avvenuta a fine agosto. Oltre tremila euro. E così, ieri, ha dato mandato all’avvocato Antonio Ceccani del foro di Frosinone, per difenderlo dalle accuse di Enzo Fabrizi, il titolare del locale. Ed è attraverso il legale, al quale ha mandato la copia dei bonifici che vuole dimostrare di avere pagato 3mila e 300 euro, con l’ultimo versamento eseguito ieri. Eppure alcuni aspetti oscuri, non tanto la mancata registrazione delle nozze, con le pubblicazioni che non sono mai avvenute e lo stato civile di Prioretti che, per il comune di Ferentino, è ancora celibe Quanto piuttosto la scomparsa prolungata dello “sposo” e la mancata risposta ai messaggi e alle telefonate. Comportamenti che avevano indotto il ristoratore a pensare di essere stato ingannato e che non ci fosse buona fede. Comunque alla fine la vicenda dovrebbe essere chiusa: «Se avremo conferma di questo versamento e se andrà a coprire realmente la parte mancante del conto ritireremo la denuncia» commenta l’avvocato Luigi Tozzi che lunedì aveva presentato la denuncia insolvenza fraudolenta per conto di Fabrizi.