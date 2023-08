Meteo, torna il caldo intenso. Ferragosto con 40 gradi

Ultimi giorni con un clima mite perché il caldo intenso tornerà a farsi sentire, non subito però. Come riporta 3Bmeteo l'eredita lasciataci dalle fresche correnti settentrionali si è fatta ancora sentire stamattina con minime all'alba piuttosto basse e sotto media al Centro e al Nord. Nel corso dei prossimi giorni, fino a venerdì non avremo grandi scossoni termici, ci sarà un lieve rialzo con massime e minime che torneranno in media, soltanto nel weekend il caldo inizierà a farsi sentire e domenica 13 agosto sarà una giornata molto calda. Ancor più caldo è previsto per la giornata di Ferragosto.

Martedì 8 agosto

Aumento termico contenuto.

Valori massimi abbastanza nella norma, ancora qualche situazione leggermente sotto media sul Tirreno e l'Adriatico. Clima fresco la sera.

Mercoledì 9 agosto

Poche variazioni salvo lieve aumenti al Nord. Valori massimi abbastanza nella norma, ancora qualche situazione leggermente sotto media sulla Liguria e l'Italia centrale fino alla Campania.

Giovedì 10 agosto

Temperature in lieve aumento con la Sardegna che sale leggermente sopra media, altrove valori normali. Leggermente sotto media la Liguria e il medio Adriatico. Clima serale ancora fresco ovunque.

Venerdì 11 agosto

Poche variazioni salvo leggeri e contenuti aumenti qui e la. A parte un leggero sopra media in Sardegna, tutti gli altri valori saranno normali. Caldo gradevole la sera.

Sabato 12 agosto

Rialzo termico da ovest. Previsto un leggero sopra media al Nord, sulle regioni centrali tirreniche fino alla Campania e in Sardegna. Valori più in linea col periodo sul resto del Sud e l'Adriatico.



Domenica 13 agosto

Ulteriore aumento termico, caldo su gran parte della Penisola con punte di 36/37°C al Centro Nord e Sardegna.

Ferragosto

Ulteriore aumento termico, caldo intenso su gran parte della Penisola punte di 38°C sulle regioni Centro settentrionali, in Sardegna e in Puglia. Afa intensa lungo i litorali.