Crisi governo, Conte domani al Colle per le dimissioni. M5S: «Ter unica via». Berlusconi: larghe intese o elezioni

Crisi di governo, altra giornata calda. Giuseppe Conte salirà al Quirinale domani, dopo un passaggio in cdm (convocato domani alle 9) per comunicare le sue intenzioni, per rassegnare le dimissioni. Lo si apprende da fonti di governo. Un passo indietro per ricevere dal Capo dello Stato un reincarico e dare il via a una crisi lampo pilotata con lo scopo di costruire un Conte-ter che comprenda una nutrita truppa di "volenterosi" fatta di centristi e magari di qualche altro ex M5S, qualche nuova fuoriuscita da Forza Italia e schegge di Italia Viva. Le dimissioni di Conte disinnescherebbero la mina del voto previsto per mercoledì sulla relazione sulla Giustizia di Alfonso Bonafede che rischia seriamente di vedere la maggioranza andare sotto e far rotolare la crisi verso elezioni anticipate. Un Conte-ter potrebbe nascere anche attraverso una ricucitura con Renzi, ma almeno a parole questa ipotesi viene esclusa sia da Conte, sia da M5S, sia dai vertici del Pd. Centrodestra diviso: Meloni e Salvini vedono solo il voto, Berlusconi non esclude l'ipotesi di un governo di larghe intese.

APPROFONDIMENTI LE MOSSE Conte si dimette, ecco cosa accade: regia a Mattarella, mandato... I CENTRISTI Crisi di governo, Udc resiste: restiamo nel centrodestra. Ma Binetti:... GOVERNO Crisi di Governo, avanza il Conte ter, ma è ostacolato dai... LO SCENARIO Ristori, la crisi di Governo minaccia il decreto: rischio slittamento L'INTERVENTO Crisi di governo, Sassoli: «Il Recovery non aspetta,... BERLUSCONI Maria Rosaria Rossi, fedelissima di Silvio Berlusconi vota la fiducia... LA GIORNATA Crisi di governo, Bonafede senza numeri. L'ultimatum a Conte:... IL MINISTRO Crisi governo, Di Maio: «Trovare maggioranza in 48 ore o si... GOVERNO Crisi di Governo, Conte pensa alle dimissioni per convincere i... LA GIORNATA Crisi di governo, il Pd a Conte: «Senza numeri si va a... LO SCENARIO La lezione dell’Euro/L’unica via possibile per uscire... L'INTERVENTO Crisi di governo, il ministro Boccia: «Con Renzi confronto... IL TEMA Governo, crisi in diretta: Conte, a Benassi la delega ai Servizi.... L'ANALISI Giuseppe Conte, maggioranza ampia o voto? Le ipotesi (e uno scenario... POLITICA Orlando (PD): «Senza Conte rischia di non esserci più la...

M5S: Conte ter sbocco inevitabile

«Il passaggio per il cosiddetto Conte ter è ormai inevitabile ed è l'unico sbocco di questa crisi scellerata. Un passaggio necessario all'allargamento della maggioranza. Noi restiamo al fianco di Conte, continueremo a coltivare esclusivamente l'interesse dei cittadini, puntiamo a uscire nel più breve tempo possibile da questa situazione di incertezza che non aiuta. Dobbiamo correre sul Recovery, seguire il piano vaccinazioni, procedere immediatamente ai ristori per le aziende più danneggiate dalla pandemia. Il MoVimento c'è, ed è pronto a fare la sua parte», dicono i capigruppo di Camera e Senato Davide Crippa ed Ettore Licheri.

La crisi viene vista con preoccupazione dalla Ue. In Italia «stiamo un po' nei guai, nel pieno di una crisi che non aiuta le cose, avremmo bisogno di un governo capace di garantire che la crisi non diventi crisi sociale, che non ci sia crisi finanziaria, che sappia assicurare la qualità del piano di Recovery e confermi la scelta europeista, e invece siamo nell'incertezza», ha detto il commissario all'economia Paolo Gentiloni, intervenendo ad un evento organizzato dal Pd Belgio.

Il Pd: nessun pressing su Conte

Il Pd smentisce di aver fatto pressioni su Conte affinché presenti le dimissioni a Mattarella. «Il percorso resta quello indicato stamattina dal segretario Nicola Zingaretti ovvero quello di verificare se ci sono le condizioni per una base parlamentare ampia con programma autorevole, europeista e in grado di affrontare i problemi facendo un appello alla responsabilità a tutti». L'unica via per riuscirci, però, cercando una maggioranza stabile sembra proprio quella di passare dalle dimissioni-lampo di Conte, passaggio ritenuto necessario per far emergere con chiarezza i "volenterosi". I dem hanno assicurato a Conte che il suo ruolo «è imprescindibile» e che il Pd è comunque al suo fianco. Ma l'hanno messo in guardia sui rischi di andare in Aula per la relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e sul fatto che il governo ne uscirebbe sconfitto visto che ad ora i numeri non ci sono. Nicola Zingaretti: «Il Pd non vuole elezioni anticipate, per evitare il voto lavora a un esecutivo autorevole: siamo stati responsabili e abbiamo portato avanti la battaglia sui contenuti. È stato Renzi che ha portato a questo rischio, con una crisi al buio. Bisogna uscire da questa situazione».

Con Renzi difficile ricucire

«Il Pd non minaccia le elezioni, ma le elezioni possono essere l'esito di una situazione complicata che si è venuta a creare non per colpa del Pd. Con Italia Viva il dialogo non si è mai interrotto ma serve, da parte loro, una responsabilità che in queste settimane non c'è stata», dice il sottosegretario all'Ambiente, Roberto Morassut, intervenendo a SkyTg24. «Il Pd - aggiunge - dà un giudizio positivo sul lavoro svolto dal Presidente del Consiglio. Conte è un punto di equilibrio per questa maggioranza e figura centrale per un eventuale dialogo con altre forze che a questa guardano. Il Pd ha avanzato le sue proposte, anche talvolta discordanti con quelle del premier, mantenendo un ruolo di pungolo e mediazione. A Italia Viva non abbiamo mai chiuso le porte ma non si può aprire una crisi e poi rientrare come se nulla fosse accaduto».

Il voto su Bonafede

Per riallacciare i rapporti con Renzi viene considerato necessario un segnale da parte di Italia Viva, come, ad esempio, un voto favorevole o una astensione su Bonafede. «Ora Matteo Renzi dimostri effettivamente di avere il senso non dell'errore ma un po' del salto nel buio che lui ha procurato e incominci in Parlamento a dare qualche segnale, se ci sono delle aperture» nella relazione del ministro Alfonso Bonafede sulla giustizia, dice Goffredo Bettini del Pd a Omnibus su La 7. «Se è un Renzi che ha rotto direi di no, se si mette nell'ottica di una responsabilità nazionale senza ricatti e senza prepotenze, si può guardare a una fase nuova», ha spiegato. In ogni caso, per Bettini, se si andrà a elezioni anticipate «la responsabilità è di chi ha staccato la spina, noi faremo di tutto per evitarlo».

«Di fatto sfiduciare un ministro significa che lo stai bocciando in aula. In questo caso, oltre che ministro, Bonafede è capo delegazione del M5s, il che significa dichiarare guerra al M5s», ha detto Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri, del M5s, a 'Un giorno da pecora' su Radio1. «Una crisi di governo è sempre legittima ma bisogna rendersi contro del momento in cui si fa - ha proseguito - Renzi ha dimostrato di essere ampiamente inaffidabile e di non amare l'Italia. Noi con i suoi parlamentari parliamo e abbiamo lavorato bene, ma stiamo cercando di far capire loro che c'è una strada di responsabilità da seguire». Quindi, no a Renzi e sì ai parlamentari renziani? «Assolutamente sì, mi sembra evidente. Mai più con Matteo Renzi, che non significa con i parlamentari di Iv, loro mi sembrano le prima vittime».

La senatrice di Italia Viva, Teresa Bellanova, al programma "L'aria che tira" su La7, avverte: «Ascolteremo, come abbiamo sempre fatto. Temo che sarà difficile votare diversamente da un no, perché aspettiamo ancora il tavolo promesso da Bonafede sui temi della giustizia, che non è stato mai fatto».

Crisi di governo, Sassoli: «Il Recovery non aspetta, l'Italia non può fermarsi»

Crisi di governo, Bonafede senza numeri. L'ultimatum a Conte: «48 ore per la soluzione»

M5S: noi al fianco di Conte

A quanto si apprende da fonti parlamentari è stata convocata, per questa sera alle 21, un'assemblea congiunta del M5S. Prevista la presenza del capo politico M5S Vito Crimi. «Il M5S è convintamente al fianco del presidente Conte in questo momento estremamente difficile per il Paese. Siamo la colonna portante di questa legislatura: come sempre ci assumeremo le nostre responsabilità, avendo come riferimento il bene dei cittadini, e ci faremo garanti dei passaggi delicati che attendono la nostra Repubblica», dichiara in una nota Crimi.

Udc: voteremo no a relazione Bonafede

«L'Udc rimane fuori dai giochi dei 'responsabil'». È questa la posizione condivisa dai parlamentari Udc in una riunione che si è svolta stamane nella sede nazionale del partito. I tre senatori dello Scudo crociato hanno votato all'unanimità NO alla fiducia del Governo e voteranno, in maniera compatta, NO alla relazione del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede», si legge in una nota diffusa dall'Ufficio stampa del partito.

Il centrodestra

Sul fronte del centrodestra, Fratelli d'Italia e Lega chiedono elezioni anticipate. Più sfumata la posizione di Forza Italia. «Nessuna trattativa è in corso, né ovviamente da parte mia, né di alcuno dei miei collaboratori, né di deputati o senatori di Forza Italia, per un eventuale sostegno di qualunque tipo al governo in carica», ribadisce il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. «L'implosione dell'attuale maggioranza sotto il peso delle sue contraddizioni - sottolinea - è naturale conseguenza della sua origine improvvisata e contraddittoria, che contraddiceva il responso delle urne e che era finalizzata esclusivamente ad impedire al centro-destra di governare». «La strada maestra è una sola: rimettere alla saggezza politica e all'autorevolezza istituzionale del Capo dello Stato di indicare la soluzione della crisi, attraverso un nuovo governo che rappresenti l'unità sostanziale del paese in un momento di emergenza oppure restituire la parola agli italiani». «Mi auguro che il Presidente del Consiglio sia consapevole dell'ineludibilità di questa strada».

«La crisi di governo mette a rischio le risorse del Recovery Plan, i risarcimenti per le attività colpite dal Covid, e persino il piano vaccini. Serve una svolta, e serve subito, per il bene dell'Italia. Conte si dimetta e si apra una fase nuova», ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in una dichiarazione ai telegiornali della Rai.

«Una terza via non esiste. Mi divide e mi allontana dalla sinistra la visione dell'Italia, del mondo, della famiglia, della sicurezza e dei trasporti», dice Matteo Salvini, sulla possibilità di nuove maggioranze in Parlamento. «Pensiamo alla Tav - aggiunge al termine di un incontro a Torino con i rappresentanti degli albergatori -, l'unica boccata d'ossigeno per Torino e il Piemonte. Se fosse stato per un partito ora al governo sarebbe stata bloccata. Con i signor no non possiamo proprio stare».

«Le parole di Zingaretti sull'ipotesi di elezioni anticipate sono perfettamente rappresentative del terrore che hanno Pd e M5S verso il voto libero dei cittadini. Con che coraggio questa gente si definisce democratica? Tranquilli, arriverà il giorno in cui dovrete rispondere davanti agli italiani delle vostre bugie e dei vostri fallimenti», scrive su facebook Giorgia Meloni, leader di Fdi. «Nicola Zingaretti dice che il Pd è impegnato per garantire all'Italia un governo 'autorevolè. Il segretario del Pd ammette candidamente che l'esecutivo Conte non lo è. Fdi lo sostiene fin dall'inizio: questo governo non è all'altezza, non ha visione e non è capace di risolvere i problemi concreti degli italiani. La via maestra da seguire per dare alla Nazione un governo forte, coeso e autorevole rimangono le elezioni».

Governo, resa di Conte: ter con Renzi, Pd e M5S spingono il premier

Crisi governo, Di Maio: «Trovare maggioranza in 48 ore o si scivola verso il voto»

Ultimo aggiornamento: 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA