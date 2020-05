Coronavirus Italia, bollettino: 665 nuovi casi e 161 morti. Altri 2.881 guariti. Zero decessi in 7 Regioni

Il bollettino della situazione Coronavirus in Italia del 20 maggio 2020 registra 227.364 contagi totali dall'inizio dell'epidemia (compresi decessi e guarigioni), 665 nelle ultime 24 ore. Continua il calo dei malati (gli attualmente positivi): sono 62.752 contro i 65.129 di ieri, 2.377 in meno. Il totale dei morti è arrivato a 32.330, 161 nelle ultime 24 ore. I guariti sono ad oggi 132.282 per un incremento rispetto al 19 maggio di 2.881 unità. I pazienti in terapia intensiva scendono di 40 unità, a quota 676. Zero decessi in 7 Regioni.

CLICCA QUI per scaricare il bollettino in Pdf

LEGGI ANCHE Virus a Roma, mappa contagi nei quartieri: preoccupa Appio Latino, tiene Nomentano

I DATI REGIONE PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 26.671 in Lombardia, 9.151 in Piemonte, 5.098 in Emilia-Romagna, 3.532 in Veneto, 2.117 in Toscana, 2.178 in Liguria, 3.786 nel Lazio, 1.974 nelle Marche, 1.442 in Campania, 1.902 in Puglia, 126 nella Provincia autonoma di Trento, 1.523 in Sicilia, 596 in Friuli Venezia Giulia, 1.317 in Abruzzo, 272 nella Provincia autonoma di Bolzano, 66 in Umbria, 331 in Sardegna, 46 in Valle d’Aosta, 353 in Calabria, 198 in Molise e 73 in Basilicata.



Ultimo aggiornamento: 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA