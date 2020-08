Coronavirus: otto nuovi casi in Puglia. Sei ancora una volta nel foggiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora otto nuovi casi di covid-19 in Puglia , otto che si vanno ad aggiungere ai venti registrati nella giornata di ieri (sabato 1 agosto). E ancora una volta è Foggia il centro del contagio con sei nuovi casi registrati oggi. Poi uno in provincia di Brindisi e uno in provincia di Lecce stando ai dati resi noti dal bollettino epidemiologico regionale stilato sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.«Prosegue l’attività di sorveglianza attiva e di screening che ha portato all’individuazione dei sei nuovi casi odierni - dichiara il direttore generale della Asl di Foggia Vito Piazzolla - La quasi totalità dei casi registrati in questi giorni riguarda persone già sottoposte a isolamento domiciliare, quindi la situazione resta sotto controllo».Nella giornata odierna non si sono registrati decessi, mentre in base ai dati dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 243.309 test.Sono 3967 sono i pazienti guariti e 120 invece gli attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4639 così suddivisi:LEGGI ANCHE: Puglia, un passo indietro: 20 contagi in 24 ore. Non accadeva da due mesi 1.508 nella Provincia di Bari382 nella Provincia di Bat672 nella Provincia di Brindisi1204 nella Provincia di Foggia;562 nella Provincia di Lecce;281 nella Provincia di Taranto;30 attribuiti a residenti fuori regione.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.