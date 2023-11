Carlo Verdone: «A Milano inseguito da ubriachi con un collo di bottiglia. Ho avuto più paura che a Roma»

Ha avuto paura, Carlo Verdone, «più che quando sono a Roma». L'attore ha raccontato di un viaggio da Milano e di un ritorno nella Capitale parecchio movimentato. «Alla stazione ho preso l'ultimo treno per Roma ed effettivamente io mi sono messo un attimo paura, più paura che a quella di Roma, che è tutto dire», ha detto l'ospite di questa sera nel dinner talk "A Cena da Maria Latella", in onda alle 21.00 su Sky TG24, intervenendo sul tema della puntata dedicata a vita e problemi delle città italiane.

Verdone, paura a Milano centrale

L'attore romano, che nella serie tv "Vita da Carlo" ha quasi rischiato di diventare sindaco, ripercorre gli attimi vissuti alla Stazione Centrale: «C'erano due che si stavano massacrando a bottigliate, con le ferite addosso intorno alle otto di sera, ma poi c'era uno che improvvisamente, biascicando delle parole che non so nemmeno io, si è presentato con il collo di una bottiglia e mi urlava cose in una lingua che non capivo.

Ho dovuto correre per le scale e andare velocemente al treno perché questo era mezzo ubriaco e mi correva dietro. Non lo so che sta succedendo, è molto difficile - conclude - ogni città ha i problemi suoi».

Il programma

Insieme a Verdone, ospiti della prima puntata lo scrittore e già magistrato Giancarlo De Cataldo, la sottosegretaria agli Interni Wanda Ferro e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Giunto alla quarta stagione "A cena da Maria Latella", il dinner Talk di Sky TG24 vuole analizzare il mondo della politica e dell'attualità, con un tocco inconfondibile di freschezza e convivialità. Il programma andrà in onda sul canale all news con una serie di cinque incontri a partire dal 10 novembre, ogni venerdì alle 21:00 e sarà sempre disponibile on demand su skytg24.it.

"A cena da Maria Latella" trasforma gli ospiti in commensali rendendo l'appuntamento unico nel suo genere: tra una portata e l'altra, eminenti figure del mondo della politica, dell'economia, dell'industria e della cultura si riuniranno in una vera e propria sala da pranzo, lontano dalle luci e dagli studi televisivi, per esplorare i temi più rilevanti della politica e dell'attualità. Ogni argomento sarà affrontato in modo completo, attraverso un dibattito profondo e coinvolgente, ma con uno stile più informale rispetto ai tradizionali talk show e più simile a una cena tra amici.