Carlo Verdone insieme a Corinna. «Niente baci ma tanta intimità»: il gossip dopo i dubbi sul fotomontaggio

Un indizio non fa certo una prova, ma ora gli indizi cominciano ad essere più di uno. Dopo il gossip rilanciato da Diva e Donna sul quale si erano sollevati i dubbi dei fan, Carlo Verdone torna protagonista sulle pagine dei settimanali di cronaca rosa. Stavolta è "Chi" di Alfonso Signorini a postare all'interno delle sue "Chicche di gossip" alcune foto dell'attore e regista romano con Corinna, la donna che gli avrebbe fatto battere di nuovo il cuore. «Niente baci, ma tanta intimità. Carlo Verdone è stato sorpreso ancora con la sua Corinna, questa volta durante una pausa della serie Vita da Carlo", che andrà in streaming su Amazon Prime - si legge -. I radar di Chi l’avevano già intercettata nel 2019, ma i due si era conosciuti sul set del film Posti in piedi in Paradiso del 2012».

Natale, Carlo Verdone: «I negozi di Roma sono autentici gioielli. Per fare i regali girate per la nostra città»

I dubbi sulla foto di Diva e Donna

Una settimana fa era stata Diva e Donna a postare sui social le immagini dei due in riva al mare. In molti avevano pensato a un fotomontaggio, anche perché Verdone sulla sua vita privata è sempre stato molto riservato. Ma le nuove foto ora lasciano spazi a pochi dubbi. Comunque, se sia una semplice amica o qualcosa di più è solo un dettaglio. Verdone è stato sposato dal 1980 al 1996 con Gianna Scarpelli, madre dei suoi figli Giulia e Paolo.