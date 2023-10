​Canone Rai tagliato dalla bolletta: il pagamento passerà da 90 a 70 euro l'anno

«Ci sarà un primo intervento sul canone Rai che sarà tagliato dalla bolletta dei contribuenti». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa che ha approvato la legge di Bilancio. «Un quarto del canone non viene più pagato in bolletta». Ha aggiunto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti al termine del Consiglio dei ministri. In particolare, il pagamento del canone Rai passerà da 90 a 70 euro l'anno.

Il canone in bolletta da 20 a 15 euro

Il canone pagato in bolletta passerà da 20 euro a 15, ovvero sull'anno passa da 90 a 70 euro.

Come funziona oggi

Finora i contribuenti hanno pagato il servizio, per un importo totale di 90 euro l’anno – con l’eventualità di rateizzazione del valore complessivo in tranche da 9 euro l’una. La somma è da tempo inserita tra le voci della bolletta dell’energia elettrica ma si sta valutando una piccola rivoluzione.

Trasparenza

In precedenza, l’Unione europea si era pronunciata su questo aspetto, sottolineando come ogni Paese membro debba garantire la massima trasparenza riguardo le componenti aggiuntive delle tasse sull’energia. L’avvertimento è stato ribadito anche di recente, visto che da Bruxelles hanno monitorato attentamente il varo del Pnrr.