Rubavano la luce, denunciati tre "furbetti" della bolletta

Il padiglione del mercato ortofrutticolo di Taranto veniva alimentato di corrente elettrica grazie ad un allaccio abusivo. Stesso discorso per un bar del centro della città e per un’azienda agricola della provincia. A scoprire i tre casi di “furbetti” della luce sono stati i poliziotti del commissariato Borgo, dopo una serie di controlli condotti dalla Polizia con la collazione delle squadre di tecnici di “Enel Distribuzione”. I tre furbetti della bolletta sono stati denunciati

I controlli

Nel corso del primo controllo nel mercato ortofrutticolo, è stato individuato un allaccio abusivo in un padiglione interno alla struttura. I tecnici hanno provveduto alla rimozione dei cavi utilizzati per approvvigionarsi illegalmente di corrente elettrica, mentre i poliziotti hanno denunciato il titolare per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

Il danno

Secondo una prima stima, grazie a quel collegamento sarebbe stata consumata senza alcuna registrazione, corrente elettrica per un totale di 120.000 euro. Gli stessi agenti hanno esteso i controlli ad un’azienda agricola della provincia. Si è accertato che il contratto di fornitura di energia elettrica era cessato da diverso tempo, ma nonostante ciò l’azienda continuava ad assorbire corrente elettrica. Il titolare è stato mentre il danno sarà quantificato a breve. Infine nel centro del capoluogo è stato ispezionato anche un bar in cui gli agenti hanno scoperto che il contatore era stato staccato per morosità ma sullo stesso era stato installato un bypass che consentiva l’approvvigionamento illecito di energia elettrica. In questo caso il danno è stato quantificato in 90mila euro. Denunciato il titolare dell’attività.