Anci Puglia, Fiorenza Pascazio presidente: «Rappresenterò tutti»

Fiorenza Pascazio, sindaca di Bitetto (Bari), è stata eletta per acclamazione nuova presidente di Anci Puglia durante l'assemblea congressuale regionale riunitasi al teatro comunale Fusco di Taranto. La sua elezione porta automaticamente la designazione dei nuovi 60 componenti del consiglio regionale dell'Associazione dei comuni italiani, candidati nella lista unitaria a lei collegata.

Trovata l'intesa

Fino a qualche minuto prima della scadenza dei termini c'era stata la possibilità che alcuni sindaci salentini presentassero una lista alternativa, ma poi è stata trovata l'intesa. Pascazio succede a Massimo Colia, sindaco di Stornarella, che reggeva le redini dell'ente dal 21 marzo scorso dopo le dimissioni di Ettore Caroppo, sindaco di Minervino di Lecce. Quest'ultimo oggi ha abbandonato la sala del teatro prima del voto in segno di dissenso. All'assemblea congressuale dei Comuni associati ad Anci Puglia per il rinnovo degli organi statutari sono intervenuti il sindaco di Bari e presidente nazionale Anci, Antonio Decaro, e in videocollegamento il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. I lavori sono stati coordinati dal segretario regionale Anci Domenico Sgobba, mentre la relazione introduttiva è stata affidata al presidente uscente di Anci Puglia Massimo Colia.

Il commento: «Sarò il rappresentante di tutti»

«Rassicuriamo tutti i territori, tutte le province, che questo presidente saprà ricoprire il ruolo di rappresentante di tutti. Vorrei costruire un'Anci policentrica, multicentrica, che sappia parlare ai piccolissimi comuni, alle grandi città, alle città turistiche, dalla costa all'entroterra. Soprattutto auspico un grandissimo lavoro di squadra, perchè è l'unico lavoro che mi piace fare», ha detto Fiorenza Pascazio, di 47 anni, sindaca e presidente di Ager Puglia. «Ci possono essere difficoltà - ha aggiunto Pascazio - e criticità anche fisiologiche che portano alla elezione di una figura unitaria. Ora guardiamo avanti. Credo che ci sia una sostanziale coincidenza e condivisione dei temi che ci legano come sindaci e quindi come rappresentanti delle nostre comunità. Sappiamo perfettamente quali sono le sfide, che vanno dal Pnrr e tutte le conseguenze legate al raggiungimento degli obiettivi e all'attuazione di quei bellissimi progetti che stanno cambiando il volto e il futuro delle nostre città». L'obiettivo, ha osservato la neopresidente di Anci Puglia, è quello di «tornare interlocutori dignitosi e paritari della regione Puglia, dei vari assessorati, dei vari dipartimenti. Noi portiamo addosso le istanze delle nostre comunità e dei nostri cittadini. Quindi vogliamo condividere anche le linee strategiche, vogliamo condividere la costruzione del futuro di questa Regione perchè partendo dalle idee chiare che abbiamo sappiamo come raggiungerle nel migliore dei modi».

Decaro: «I sindaci di questo Paese riusciranno a spendere le risorse Pnrr»

«I sindaci di questo Paese ce la faranno a spendere le risorse del Pnrr e ci riusciranno i sindaci del Sud. Lo dimostrano le statistiche. In questi ultimi anni i sindaci hanno speso il 25% di tutte le risorse per opere pubbliche nel nostro Paese. Non lo dice l'associazione nazionale dei Comuni, non lo dice l'Anci, lo dicono la presidenza del Consiglio dei ministri e la Corte dei Conti». Lo ha dichiarato il sindaco di Bari e presidente nazionale Anci, Antonio Decaro, intervenendo a Taranto all'assemblea congressuale regionale che ha eletto Fioranza Pascazio, sindaca di Bitetto, presidente di Anci Puglia. «Anche negli ultimi mesi - ha aggiunto Decaro - sono aumentate le spese, gli investimenti - Nel 2022, rispetto alla spesa del 2017, c'è stato un incremento del 45% di spese per investimenti pubblici, per opere pubbliche, a cura dei Comuni e a cura dei sindaci. Quindi, noi vogliamo utilizzare quelle risorse che ci aiuteranno a cambiare in meglio le condizioni di vita dei nostri concittadini. E lo faremo dal Sud, anche perchè siamo stanchi di questa narrazione rispetto al fatto che i Comuni del Sud non ce la fanno: le statistiche dicono altro». Decaro ha poi osservato che «la spesa dei Comuni del Sud è incrementata del 35% negli ultimi anni. Abbiamo ottenuto dei risultati senza risorse umane, senza risorse economiche, per attivare anche delle consulenze esterne. I Comuni del nostro Paese hanno fatto progetti per 80 miliardi di euro a fronte dei 40 messi a disposizione dei bandi». «I comuni del Sud - ha concluso - hanno fatto uno sforzo maggiore e per fortuna abbiamo il 40% delle risorse che sono state collocate nei comuni del Sud proprio per recuperare quei gap, così come richiesto dalla Commissione europea».

Gli auguri di Emiliano

«Faccio gli auguri miei e a nome della Giunta regionale a Fiorenza Pascazio, che è stata chiamata oggi a presiedere i sindaci di Puglia nell’Anci. L’Anci è un fiore all’occhiello dell’Italia e con i sindaci pugliesi la Regione collabora da sempre e intende rafforzare ogni forma di cooperazione. E a partire dalla prossima sfida della spesa dei fondi Pnrr la Regione è a disposizione per fornire ogni aiuto per arrivare a raggiungere tutti i traguardi, perché l’obiettivo è uguale per tutti: migliorare la qualità della vita dei cittadini pugliesi. Un obiettivo che non può che essere unitario, come unitaria è l’Anci in ogni sua espressione>. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano dopo l’assemblea che ha eletto oggi la sindaca di Bitetto, Fiorenza Pascazio presidente di Anci Puglia.