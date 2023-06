Cane scomparso tre mesi fa, la padrona lo cerca ancora: «Aiutatemi a ritrovarlo»

Annamaria, questo è il nome della "cagnolona" smarrita tre mesi fa, il 31 marzo, a Taranto, zona Lama. Un nome che ricorda una persona importante per la padrona, Mariagrazia. Approffittando di un cancello lasciato aperto da sconosciuti Annamaria, il cane è riuscito ad uscire di casa. È un cane che ha bisogno di cure, ha detto la sua padrona, perché ha una ferita e sanguina. «Io sono sola e faccio fatica a cercarla per problemi di salute», ha detto Mariagrazia.

Come riconoscerlo

Pelo corto, color miele e biege, taglia grande simil labrador, queste le caratteristiche della cagnolona.

E ancora, ha paura degli esseri umani, anziani e malata con un'evidente ferita sotto la coda, che sanguina e che la padrona stava curando dal veterinario.

Come contattare la padrona

Mariagrazia ha assicurato una ricompensa in caso di ritrovamento e ha messo in guardia chiunque la trovasse di non cercare di prenderla ma di mandare anche una foto per poterla riconoscere se dovesse allontanarsi. Il numero di telefono sul quale contattarla è 338.7724906.