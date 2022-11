Scomparso da cinque giorni: ritrovato morto nel Foggiano. Grazie anche al supporto dei cani molecolari . È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Giovanni Antonucci, foggiano di 79 anni di cui si erano per le tracce da martedì 15 novembre. L'uomo era uscito di casa in bicicletta e poi non aveva più fatto ritorno a casa. Il suo cellulare risultava irraggiungibile. Da subito i familiari hanno sporto denuncia e lanciato numerosi appelli sui social.

Il ritrovamento

A trovare il cadavere del pensionato è stato Francesco Sacco con l'aiuto del suo cane Lilith, un pastore belga malinois addestrato come cane molecolare dall'associazione Abruzzo K9 giunta da Spoltore (Pescara). Hanno partecipato alle ricerche anche il gruppo cinofilo Dauno e la Cisa di Foggia.