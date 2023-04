Da Treviso alla Puglia, scomparso e ritrovato grazie al cane. Il 25enne è in ospedale ma resta il mistero

Era scomparso da qualche giorno, è stato ritrovato da qualche ora. Un ragazzo di 25 anni, nato a Vittorio Veneto, è stato ritrovato in Puglia, in ospedale a San Severo (provincia di Foggia). Sui social era partito l'appello dei genitori ma nella storia - per fortuna a lieto fine - ha avuto un ruolo fondamentale Hope, la sua cagnolina. Anche lei era stata rinvenuta, da sola, in provincia di Foggia. E da qui il post sui social di Anna Rita Melfitani, volontaria animalista. La cagnolina, di razza lupo cecoslovacco, da sola ha fatto scattare l'allarme e le ricerche. L'uomo, poi, è stato ritrovato in ospedale.

Il giallo

I carabinieri indagano per capire cosa sia successo. Il 25enne era stato visto a Foggia, aveva rifiutato l'aiuto di un'associazione di volontari e non voleva sottoporsi alle cure per non lasciare la cagnolina, Hope. Cosa sia successo dopo, per ora, è un giallo.