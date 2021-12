Vaccinazioni pediatriche, prima giornata per 3mila bambini

Sono stati i più piccoli i protagonisti della giornata di oggi nella lotta contro il virus. In migliaia i piccoli pugliesi tra i 5 e gli 11 anni che si sono sottoposti al vaccino anti covid. Circa 3000 bambini in Puglia hanno ricevuto oggi la prima dose. In tutta la regione sono stati attivati percorsi vaccinali nei centri di cura e negli ospedali per accogliere i bambini fragili, dall’altro le scuole da questo pomeriggio sono diventate hub per assicurare le somministrazioni ai più piccoli in un ambiente familiare e accogliente. E sono al lavoro anche i pediatri di libera scelta che possono vaccinare nei loro studi.

Le dichiarazioni del dg della ASL di Bari, Antonio Sanguedolce.

Covid, vaccini per 3mila bambini in Puglia. Emiliano: «Importante per la salute dei nostri figli»