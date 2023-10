Taranto, la protesta dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva

Imprenditori e operai dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto sono radunati questa mattina davanti alla Portineria C per manifestare contro il rischio che anche Acciaierie d’Italia, come già otto anni fa Ilva spa, finisca in amministrazione straordinaria. Il corteo si muoverà dal siderurgico verso la città. I mezzi si fermeranno a metà strada e torneranno indietro, mentre gli imprenditori proseguiranno sino alla prefettura dove la neo prefetta di Taranto, Paola Dessì, li riceverà in tarda mattinata. La protesta odierna è promossa da Aigi, associazione che raccoglie l’indotto di Acciaierie d’Italia.