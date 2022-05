Melissa Bassi, dieci anni dalla strage alla Morvillo-Falcone

Un momento della cerimonia, a Brindisi, per ricordare Melissa Bassi al studentessa morta a 16 anni durante l'attentato alla scuola Morvillo-Falcone.

La strage dieci anni fa

Poco prima del suono della campanella, il violento boato. Poi il suono delle sirene e la disperazione per le vie del quartiere Santa Chiara. Sono passati dieci anni dall’attentato alla scuola “Morvillo-Falcone” di Brindisi, costato la vita a Melissa Bassi. Oggi come ieri è impossibile dimenticare. Questa mattina in via Galanti una lunga cerimonia e un contest creativo per ricordare, proprio tra le mura del Morvillo Falcone, quella studentessa modello volata via troppo presto.

La commemorazione, seppur nel ricordo della tragedia di una ragazza strappata agli affetti dei suoi cari, vuol essere un inno alla vita. Così a partire dalle 10,30 sul palco allestito in via Galanti, proprio a ridosso del luogo dell’esplosione, si è tenuta la cerimonia principale, presentata dal giornalista Antonio Celeste.

La commemorazione del decimo anniversario della scomparsa di Melissa Bassi vedrà anche l’inaugurazione della palestra a lei intitolata, le premiazioni della scuole che hanno partecipato al concorso contest Melissa Bassi e le premiazioni della squadre interforze che in questi giorni hanno partecipato al torneo “Memorial Melissa Bassi”.

L’intera organizzazione è stata curata dall’associazione Legalità et Sicurezza, fondatore e ideatore Massimiliano De Giorgi, il tutto con la partecipazione dell’Istituto Morvillo Falcone e il patrocinio dei Comuni di Brindisi e Mesagne. Nell’ambito della manifestazione la società A.S.D. Atletica Mesagne Avis ha organizzato anche una marcia a staffetta da Mesagne a Brindisi con partenza da via Melissa Bassi.