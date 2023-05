Brindisi in Serie C, la profezia del direttore generale: "Vinceremo il campionato". Il video

EMBED

Il Brindisi è promosso in Serie C. La squadra di Ciro Danucci vince lo spareggio contro la Cavese e conquista la promozione. Era l'8 novembre quando il direttore generale, Pierluigi Valentini, lo aveva detto. In quella sede annunciò anche la vittoria contro il Barletta, la domenica seguente. Ma così non fu. E la conferenza stampa fu ripresa persino da Striscia La Notizia. Oggi festeggia anche Valentini, che - c'è da dirlo - lo aveva predetto.