Una "classica" quarantena: il video degli studenti è una perla di saggezza - VIDEO

I classici per farsi forza durante il lockdawn e l'emergenza. In un video i ragazzi della 5 B Liceo classico "Quinto Ennio" di Gallipoli hanno raccolto la loro testimonianza su come trascorrono le giornate in quarantena. Gli autori classici sono stati di compagnia nei momenti di sconforto, di isolamento, di paura, ricordando a tutti noi, se ce ne fosse bisogno, come la loro saggezza continui ad essere la misura del nostro presente. Le immagini e i pensieri dei ragazzi si fondono e si confondono con le parole degli antichi, in una dimensione fuori da ogni tempo.