Gruppo Enel, al traguardo Net Zero con dieci anni di anticipo

Obiettivo “Emissioni Zero”. È uno dei principi chiave nella lotta per la salvaguardia del Pianeta. E dunque del suo – e nostro – futuro. Non a caso è stato uno dei temi centrali alla Cop26. L’iter intrapreso a livello mondiale verso “Emissioni Zero” e i processi di decarbonizzazione e di elettrificazione dell’economia globale, sono, secondo gli esperti, passaggi fondamentali per evitare un aumento delle temperature superiore a 1,5 gradi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati