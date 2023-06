Gli uffici decentrati del Comune di Taranto cambiano volto, grazie al provvedimento varato dall’amministrazione Melucci che interviene su servizi e organizzazione territoriale. L’esecutivo, raccogliendo l’analisi condotta dagli uffici anche rispetto alla disponibilità di risorse umane, ha ridefinito la struttura della rete, con alcune novità fondamentali che saranno applicate e valutate in via sperimentale.

La riorganizzazione

La prima è l’accorpamento dal prossimo 10 luglio delle sedi decentrate di Paolo VI e Tamburi/Lido Azzurro in un’unica ubicata nel quartiere Tamburi, che sarà anche sede della “casa comunale” dove vengono depositate alcune tipologie di atti, oggi sita a Palazzo Latagliata.

Con lo stesso provvedimento, è stato previsto il trasferimento della sede di Talsano in un altro locale di proprietà comunale, sempre nel medesimo quartiere, oltre all’attivazione dal 3 luglio di Italia/Montegranaro come sede esclusivamente dedicata ai servizi di stato civile (tali servizi saranno disponibili ancora nella sede del quartiere Tamburi fino al 30 giugno). Di conseguenza, la sede di Tre Carrare/Solito sarà potenziata per i servizi carte d’identità (elettroniche e cartacee), atti notori, certificazioni, richiedibili anche nelle sedi di Talsano e Tamburi senza appuntamento, prestazioni che saranno garantite in via Romagna solo fino al 29 giugno.



A tal proposito, si rammenta che la carta d’identità cartacea può essere rilasciata esclusivamente in comprovati casi di necessità e urgenza, qualora ci si trovi nella necessità di rinnovare il proprio documento scaduto in presenza di gravi motivi di salute, imminente partenza documentata da titolo di viaggio, oppure consultazioni elettorali, esami, concorsi o gare pubbliche nel breve termine.

«Questa razionalizzazione era necessaria – le parole dell’assessore al Decentramento Territoriale Gianni Azzaro – ma abbiamo pensato di non limitarci a una riorganizzazione, introducendo anche nuovi servizi. Le sedi circoscrizionali diventeranno sportelli polifunzionali, quindi, dove ottenere anche informazioni di base per la gestione di Imu e Tari, compresa la stampa degli avvisi e il pagamento con “pos” di ultima generazione, e dove sarà presente un facilitatore digitale con il compito di illustrare i nuovi servizi telematici offerti dall’ente. Questa figura prevediamo di inserirla anche a Paolo VI già dalla prossima settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì all’ingresso della direzione Urbanistica, per mitigare gli effetti dell’accorpamento giustificato dai dati sulla performance della sede ora soppressa: solo dal monitoraggio di febbraio, infatti, risulta che lì è stato rilasciato il 7,05% delle carte d’identità e il 4,98% dei certificati sul totale, il dato più basso in città. Naturalmente, siamo pronti a valutare tutte queste innovazioni e a intervenire ove fosse necessario, per migliorarne l’impatto sui cittadini».



Quindi, una riorganizzazione dettata anche dal riscontro pratico relativo all’affluenza di utenti nelle sedi comunali che ora saranno razionalizzate proprio allo scopo di migliorarne l’efficacia. Salvo rivedere queste disposizioni che, come detto, entrano in vigore a livello sperimentale.