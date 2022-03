Ucraina, la Puglia si mobilita: da Taranto partiti camion pieni di donazioni e a Lecce parte la raccolta

Sono partiti quattro furgoni e un camion grande carichi di tantissimo materiale da donare alla popolazione dell'Ucraina sconvolta e in grande difficoltà a causa della guerra. L'appello di Padre Vincenzo della parrocchia San Pasquale di Taranto ha fatto centro: una vera e propria gara alla solidarietà ha subissato la chiesa di medicinali, cibi, vestiario e quant'altro da donare.

Caritas Diocesana e Migrantes diocesana di Taranto in collaborazione con la comunità Ucraina e la Parrocchia di San Pasquale, hanno organizzato una raccolta di viveri e medicinali per il sostegno al popolo ucraino. Si potranno consegnare nella Chiesa di San Pasquale, in Corso Umberto a Taranto fino a stasera.

A Lecce l'appello del sindaco Salvemini

Anche Lecce si mobilita con l'appello del sindaco Salvemini: “In queste ore tanti cittadini chiedono come poter sostenere la popolazione ucraina in fuga dalla guerra. In linea con le richieste che giungono dalla macchina dei soccorsi e dell’assistenza sui territori limitrofi alla tragedia, a Lecce abbiamo deciso di attivare presso il Centro operativo comunale di Protezione Civile una raccolta di - kit di primo soccorso - farmaci da banco - sacchi a pelo - torce elettriche con batterie e lampade da testa da destinare alla popolazione Ucraina, all’accoglienza dei profughi ucraini nei paesi confinanti e ai soccorritori sul campo. Al momento non è necessario raccogliere vestiario o alimenti. Il Centro è aperto nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00”.