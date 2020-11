Troppi ragazzi in giro di sera, il sindaco "chiude" Taranto: lockdown alle 20

Il sindaco di Taranto è il primo, in Puglia, ad adottare un provvedimento che di fatto modifica le disposizioni del Dpcm a proposito del lockdown. I timori per il crescente numero di contagi in città ha sconvinto Rinaldo Melucci a firmare una nuova ordinanza nella quale sarà fissato alle ore 20, invece delle attuali 22, il limite oltre il quale non ci si potrà trovare per strada senza un giustificato e valido motivo. «Così proprio non va, con questi contagi il sistema collassa, siamo obbligati a nuove restrizioni. Ci sono troppi ragazzi in giro la sera» ha spiegato il primo cittadino che, dopo aver ascoltato anche i settori produttivi, disporrà questa nuova limitazione che mira anche a non penalizzare ulteriormente le attività commerciali. Ma, dopo l'orario di chiusura dei negozi, sarà vietato aggirarsi nelle strade della città. L'ordinanza è annunciata per domani e dovrebbe entrare in vigore per il weekend.

Ultimo aggiornamento: 22:33

