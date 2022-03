Tragedia a Massafra: uomo investito da un treno

Un uomo è stato investito e ucciso da un treno questa sera nei pressi di Massafra in provincia di Taranto. Il cadavere nei pressi dei binari è stato notato dal conducente di un convoglio che ha rallentato e si è fermato per lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i militari della compagnia carabinieri di Massafra. Per la vittima, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Stando alle prime notizie, la vittima sarebbe uno straniero.

APPROFONDIMENTI TARANTO Massafra, uomo investito da un treno LECCE Tragedia nel Salento: uomo investito da un treno L'INCIDENTE Tragedia sui binari: uomo investito da un treno nel Salento. Disagi... TARANTO Travolto dal treno in corsa: morto un uomo di 66 anni. Il corpo... BRINDISI San Vito, paura al passaggio a livello: auto bloccata oltre la... L'INCIDENTE Paura sui binari: treno investe un'auto, a bordo una donna con i...

Tragedia sui binari: uomo investito da un treno nel Salento. Disagi alla circolazione e ritardi

L'incidente

L'allarme è scattato poco prima delle 19 nei pressi del passaggio a livello di via Ferrara, nella zona industriale di Massafra. Il corpo riverso sui binari è stato visto da uno dei conducenti di un treno che ha rallentato sino a fermarsi. Quando è sceso dal convoglio il conducente ha lanciato l'allarme chiedendo l'intervento dei soccorritori.

Le indagini

Sul luogo della tragedia sono arrivati i carabinieri della compagnia di Massafra che stanno tentando di ricostruire la dinamica dell'incidente e di identificare la vittima. La prima ipotesi è che l'uomo sia stato investito da un treno in corsa e che il suo corpo sia stato rinvenuto in un momento successivo, ovvero quando è passato un altro convoglio.