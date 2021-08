Paura sui binari: treno investe un'auto, a bordo anche tre minori

Terrore a Carovigno dove questa mattina alle 10.40 circa, la Freccia 8886, Lecce-Milano, ha investito di striscio un’auto che stava attraversando il passaggio a livello in località Serranova, tra Carovigno e San Vito. A bordo della vettura c'erano una donna di 35 anni e i suoi tre figli: una di 12, uno di 16 e l'altro di 3 anni. Fortunatamente sono riusciti a sottrarsi all'impatto.

La dinamica

Il passaggio a livello funzionava regolarmente. L'auto è rimasta bloccata sui binari quando la donna, al passaggio, non è riuscita a inserire più la marcia, rimanendo quindi ferma in una posizione pericolosissima. A quel punto la donna ha avuto la prontezza di riflessi di scendere dall'auto insieme ai suoi tre figli: poco dopo la vettura, una Fiat Bravo, è stata urtata nella parte posteriore dal treno in corsa, che si è fermato poco più avanti.

Circolazione interrotta

La circolazione è rimasta interrotta per circa un'ora, per poi riprendere intorno alle 11.45 sul binario parallelo. Il treno coinvolto nell'incidente è ancora fermo sul posto.