Torre Colimena: tentano di rapinare una tabacchieria, ma tre donne mettono in fuga i rapinatori

Non due ma tre le donne coraggio che venerdì scorso hanno messo in fuga i due rapinatori del bar tabaccheria “Acca” di Torre Colimena.

La tentata rapina



L’episodio è quello di venerdì scorso dove due uomini con il volto coperto, uno di loro armato di fucile giocattolo, hanno dovuto rinunciare al colpo per l’inaspettata e fulminea reazione delle loro vittime.

Le immagini della telecamera interna al locale mostrano la scena che mette in risalto l’audace reazione delle tre donne.

Le tre donne, una commessa, la proprietaria e l’anziana madre di quest’ultima (che arriva subito dopo armata di scopa), aggrediscono letteralmente prima quello con il finto fucile a pompa e poi il complice che si era già avvicinato alla cassa per afferrare il bottino. I rapinatori non hanno potuto far altro che scappare.