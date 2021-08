Non due ma tre le donne coraggio che venerdì scorso hanno messo in fuga i due rapinatori del bar tabaccheria “Acca” di Torre Colimena. L’episodio è quello di venerdì scorso dove due uomini con il volto coperto, uno di loro armato di fucile giocattolo, hanno dovuto rinunciare al colpo per l’inaspettata e fulminea reazione delle loro vittime.