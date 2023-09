Brindisi, rapina alla tabaccheria di piazza Vittoria: due fermi della polizia

Fermati e condotti in Questura due uomini accusati di avere messo a segno la rapina consumata questa sera 27 settembre 2023 attorno alle 20 nella tabaccheria di piazza Vittoria, a Brindisi. Li hanno rintracciati i poliziotti della Squadra mobile e delle Volanti, poco distanti da piazza Vittoria. Sono ritenuti i due rapinatori che con i volti travisati ed armati di pistola si sono fatti consegnare l’incasso e si sono dileguati a piedi nelle strade vicine. Salvo poi essere sottoposti a fermo poco dopo.

I colpi all'Eurospin

Tuttavia la polizia aveva messo in campo un dispositivo di controlli accentuati alla chiusura dei negozi, dopo le rapine dei giorni scorsi ai supermercati Eurospin del Brin Park e di Mesagne. Segnali che non sono passati inosservati, della ripresa di questa attività criminale nella dna della malavita del capoluogo. Nelle prossime ore sarà chiarito se saranno stati raccolti sufficienti per ritenere i due fermati gli autori del colpo di tabaccheria e se, eventualmente, siano responsabili di altre rapine. Nel 2017 la stessa tabaccheria subì un'altra rapina.