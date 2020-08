Violento nubifragio su Taranto, allagamenti e disagi

Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio su Taranto. In poche decine di minuti sul capoluogo jonico è caduta una imponente quantità di acqua, provocando disagi e allagamenti, con il traffico andato in tilt in diverse zone della città.

In alcune strade sono saltati anche i tombini e le auto sono state costrette a muoversi in vie trasformate in corsi d'acqua, mentre alcuni sottopassi sono divenuti impraticabili. La pioggia torrenziale ha colpito anche diversi Comuni del versante orientale della provincia jonica. © RIPRODUZIONE RISERVATA