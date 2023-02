Anziani bloccati in auto durante il nubifragio: tre salvataggi dei poliziotti

Nubifragio su Lecce, automobilisti in difficoltà. sono stati ben tre i salvataggi effettuati ieri pomeriggio, attorno alle 16, da parte dei poliziotti delle volanti nella zona di via Corvaglia. Un'anziana era rimasta bloccata con l'auto sulla strada invasa dall'acqua, un uomo aveva addirittura l'acqua nell'abitacolo, fino all'altezza del Volante. Infine, una coppia di anziani - di cui un invalido - era in preda al panico perché l'auto era in panne in mezzo ad un vero fiume d'acqua.

Nel primo caso, i poliziotti sono intervenuti per soccorrere un’anziana donna rimasta bloccata con la propria autovettura che, a causa del forte nubifragio che si era abbattuto poco prima sulla città e che aveva allagato le vie della zona, non riusciva a ripartire. Ma una volta giunta in prossimità del parco Tafuro, situato a poche centinaia di metri dalla signora in difficoltà, anche la Volante è rimasta bloccata per via dell’enorme massa d’acqua. Considerata la situazione di emergenza, i poliziotti non hanno esitato a proseguire a piedi lasciando l’auto di servizio, con i segnali luminosi accesi al centro della carreggiata a fare da sbarramento ad eventuali veicoli che avessero avuto intenzione di imboccare la strada in quel momento impraticabile.

Uomo in difficoltà nel sottopasso



Una volta giunti in prossimità del sottopasso di Via Corvaglia, i poliziotti hanno visto un uomo in difficoltà: la sua auto era semi-sommersa dall’acqua piovana e lui chiedeva disperatamente aiuto. L'uomo infatti era impossibilitato ad aprire la portiera in quanto l’acqua aveva raggiunto l’altezza dello sterzo. sono stati i poliziotti ad estrarlo, facendolo uscire dal finestrino. Nel frattempo un'altra pattuglia è intervenuta a bloccare la strada, diventata ormai impraticabile.

Anziani in preda al panico





Gli agenti intervenuti nel salvataggio hanno proseguito a piedi verso via dell’Abate, alla ricerca dell’anziana signora che per prima aveva richiesto l’intervento dei soccorsi. Qui hanno visto una terza auto in panne in mezzo alla carreggiata e, al suo interno, una coppia di anziani in preda al panico perché impossibilitati a muoversi, in quanto l’uomo era invalido. Vista l'impossibilità di rimettere in moto l'auto, i poliziotti l'hanno spostata ai margini della carreggiata con la forza delle braccia, mettendola così al riparo dal fiume di acqua piovana che nel frattempo stava travolgendo ogni cosa.



Gli anziani, lei di 77anni e lui di 87, hanno rifiutato le cure del 118 perché, oltre alla paura, hanno riferito di stare bene. Hanno solo chiesto di essere riaccompagnati a casa e, non avendo parenti in città, sono stati proprio i poliziotti a riaccompagnarli a casa.

Le previsioni

Una settimana di maltempo con freddo, vento forte e neve soprattutto al centro-sud, con fenomeni residui al nord che continua ad essere colpito da una grave siccità. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. L'aria artica ha fatto irruzione ieri sull'Italia raggiungendo il Mar Mediterraneo e generando un vortice ciclonico che porterà tempo perturbato soprattutto al Centro-Sud e in alcuni casi anche al Nord. Le temperature stanno tornando su livelli in linea con la norma sempre in un contesto di tempo estremamente variabile. I venti ruoteranno in senso antiorario attorno al vortice per cui soffieranno freddi di Bora e Grecale al Nord e porteranno nubi cariche di pioggia su Sardegna, Lazio, Campania, Umbria e a tratti anche Basilicata, Puglia e Sicilia. Le precipitazioni si presenteranno principalmente sotto forma di pioggia o temporale al Centro-Sud, mentre al Nord, date le temperature molto basse, potranno essere nevose fino in pianura sul Piemonte e sull'Emilia.