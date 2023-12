Ucciso da un colpo di pistola, due fermi dei carabinieri. Uno è il figlio della vittima

Due fermi per l'omicidio del 59enne Antonio D'Angela, di San Marzano di San Giuseppe, deceduto in ospedale a Manduria, in provincia di Taranto, dopo essere stato ferito alla gamba con un colpo di pistola. La svolta nelle indagini è giunta nel pomeriggio di oggi con i carabinieri che hanno fernato il figlio della vittima ed un suo amico, entrambi incensurati, con la contestazione di omicidio. Il giovane avrebbe esploso il colpo di pistola accidentalmente durante un diverbio tra lui e il padre, da una parte, e un gruppo di diverse persone dall'altra.

Il delitto

Il drammatico episodio sarebbe scaturito dopo una accesa discussione scoppiata in un circolo di San Marzano di San Giuseppe.

La lite sarebbe continuata in un momento succssivo e durante il confronto sarebbe partito il colpo di pistola che ha centrato accidentalmente la vittima alla gamba. L'uomo è stato subito soccorso ma è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.