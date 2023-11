Delitto Cecchettin, la 22enne è morta dissanguata

(LaPresse) Giulia Cecchettin sarebbe stata aggredita in un due atti. Prima nel parcheggio di un asilo, a 150 metri da casa, a Vigonovo, dov'è stata trovata una lama da cucina spezzata di 21 centimetri. Poi nella zona industriale di Fossò. La 22enne è morta dissanguata, colpita a calci e coltellate. Lo fa sapere l’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale di Venezia che accusa Filippo Turetta di omicidio volontario e sequestro aggravato dalla premeditazione. Al momento è in carcere in Germania e l'estradizione in Italia dovrebbe arrivare in una decina di giorni. La violenza eppure sembra non avere fine: un altro femminicidio si è consumato questa notte a Fano. Un uomo ha strangolato la moglie 70 enne, poi ha cercato di suicidarsi.