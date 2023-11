Taranto medaglia d'argento in Italia per i taxi più costosi: spostarsi con l'auto bianca costa più che a Milano e Roma

Taranto sul secondo gradino del podio italiano per i taxi più costosi. A stabilirlo, con uno studio che analizza le tariffe di tutte le auto bianche, è stata l'Autorità di regolazione dei trasporti (Art), che vigila sui cosiddetti servizi non di linea e verifica la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, dei prezzi e della qualità delle prestazioni, per garantire il diritto di mobilità degli utenti.

Corse brevi

Il problema è che ogni città non solo ha le sue tariffe ma anche diversi supplementi. Così, per garantire una comparazione credibile, l'Autorità ha utilizzato il parametro della corsa standard, in particolare quella breve, vale a dire un percorso urbano di 5 chilometri, a prenotazione, per una persona senza bagaglio, alle 10 del mattino di un giorno feriale con 5 minuti di sosta. Sul podio delle città più care per questo tipo di corse ci sono Ferrara, con 17,6 euro, seguita da Taranto con 17,2 euro e poi da Torino con 16,7. A Roma, come a Pescara, la corsa breve costa 15 euro, a Firenze 14,8 euro mentre a Milano, considerata una delle città più care d'Italia, la corsa breve costa 12,5 euro. A Bari, invece, 9,3 euro.

Corse lunghe

La seconda comparazione è stata effettuata invece sulle corse lunghe standard, con gli stessi parametri delle precedenti a parte la lunghezza di 10 chilometri e la durata della sosta di 10 minuti. In questo caso, la città più cara d'Italia è risultata Venezia con 30,2 euro. Ma sul secondo gradino del podio, anche per le corse lunghe, c'è di nuovo Taranto, dove il costo è di 30 euro. Roma solo all'undicesimo posto, con 24,8 euro e Milano ancora meno cara, con 23,8 euro.