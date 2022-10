Subiscono una rapina e pubblicano il video del colpo sui social: «Aiutateci a trovarli»

La rapina al centro commerciale viene ripresa dalle telecamere di sicurezza del negozio. E le vittime pubblicano il video sui social chiedendo a tutti di collaborare con la Polizia per individuare i malviventi. Succede nel rione Tamburi di Taranto nel pomeriggio di domenica. In azione due rapinatori in moto che hanno preso di mira il megastore "Shangai". Nel video si vedono i malviventi con il volto coperto dal casco, mentre saccheggiano le casse.

Le immagini

I due malviventi sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza sin dal momento del loro arrivo. Nel video si vede sia il momento dell'arrivo in moto sia quello della fuga. Ma soprattutto i drammatici momenti in cui i due rubano l'incasso distruggendo suppellettili e le stesse casse, terrorizzando i clienti e i lavoratori.

L'appello

"Oggi in negozio - si legge nel post corredato dal video della rapina pubblicato sulla pagina del megastore - abbiamo subito l’ennesimo danno, non solo quotidianamente veniamo derubati ma oggi abbiamo superato ogni limite, siamo stati rapinati. Hanno recato danni gravissimi, oltre ad aver rubato denaro, hanno rotto le casse e spaventato clienti e commessi. Chiediano gentilmente ai nostri clienti di segnalarci qualsiasi informazione per aiutare le indagini della Polizia. Con questi video vi rendiamo partecipi del disagio umano che regna in questa città".