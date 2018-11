Taranto: si dimette il sindaco Melucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terremoto politico dopo le elezioni provinciali. Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, si è dimesso questa mattina. Ha affidato ad una breve nota la sua delusione e decisione."Il risultato del voto per la Presidenza della Provincia è inequivocabile da un punto di vista politico", esordisce il primo cittadino, sconfitto alla tornata elettorale per l'elezione a presidente dell'ente provinciale. Ieri sera lo scrutinio e la vittoria del suo antagonista, il sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti."Prendo atto che nonostante abbia chiesto e ricevuto dalla maggioranza il sostegno per la mia candidatura, questo sostegno è venuto meno con numeri inaspettati e considerevoli", ha poi aggiunto.E ha concluso: "Non posso che ascoltare questo messaggio e rassegnare le dimissioni da sindaco nelle mani del Segretario Generale, secondo le modalità previste dalla legge. Taranto ha diritto a un governo coeso e a un Consiglio Comunale operoso", le parole amare del sindaco Melucci.