Segue una ragazza e la aggredisce sotto casa

Ha seguito una ragazza sotto casa. E poi l'ha aggredita, palpeggiandola e tentando di spogliarla. Fortunatamente la vittima è riuscita a divincolarsi e a telefonare alla madre, sfuggendo alle grinfie del malintenzionato. Risponde di violenza sessuale un 22enne di Taranto, per il quale è stata disposta la misura del divieto di avvicinamento alla vittima. Il provvedimento è scattato dopo le indagini condotte dalla squadra Mobile della Polizia di Taranto.

L'aggressione

La ragazza è stata aggredita nel giardino condominiale della sua casa da quel giovane che conosceva in maniera superficiale. I due, che abitano nella stessa zona di Taranto, utilizzavano lo stesso autobus per rientrare la sera a casa. In diverse occasionì il ragazzo avrebbe seguito la vittima sino a casa tentando approcci anche pesanti. A gennaio la vera e propria aggressione. Il ragazzo si sarebbe infilato nel giardino condominiale della vittima e l'avrebbe trascinata con la forza vicino al vano ascensore, palpeggiandola e riuscendo a spogliarla parzialmente. La ragazza è riuscita a sfuggire dopo aver telefonato alla madre con il cellulare che aveva in mano.

La denuncia

Nei giorni successivi la giovane tarantina, non senza difficoltà, ha presentato la denuncia, raccontando anche gli episodi che avevano preceduto la sconcertante aggressione. Il giovane è accusato di violenza sessuale. E per lui è stata adottata la misura del divieto di avvicinamento alla vittima.