Dodici ambulanze in coda davanti all'ingresso del pronto soccorso: «Non ci sono barelle». Quattro pazienti in gravi condizioni costretti ad attendere

Alle 22.35 di ieri sera c'erano 12 ambulanze in coda e ferme al Santissima Annunziata di Taranto. La denunciata è del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Renato Perrini. Secondo quanto racconta la carenza di medici e infermieri nell'ospedale tarantino, ieri ha creato una situazione da incubo, con quattro pazienti in codice rosso fermi a bordo delle ambulanze parcheggiate perché non c'erano barelle. Non è la prima volta che accade. Un episodio simile, ancora a Taranto, fu registrato in agosto.

La denuncia di Perrini

«Una situazione da terzo mondo, una sanità che i tarantini non meritano, ma neppure gli operatori sanitari che lavorano con dedizione e sacrifici.

Medici, infermieri e oss sui quali pesa quotidianamente la mancata attenzione della Regione Puglia», spiega Perrini. E aggiunge: «Nei prossimi giorni incontrerò il direttore generale della Asl di Taranto, Colacicco, per farmi portavoce sia degli ammalati sia dei lavoratori della sanità perché anche la ASL faccia pressione sull'Assessorato e il Dipartimento. I tarantini non possono vivere di promesse, in attesa del mega e nuovo ospedale... mentre nel frattempo è a rischio la vita».