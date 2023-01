Presunte molestie in ambulanza da parte di tre operatori del 118: caso archiviato

Presunte molestie subìte in ambulanza durante il traposto in ospedale: caso archiviato. Il giudice per le indagini preliminari, Laura Liguori, dopo aver esaminato la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, Luigi Mastroniani, e dopo aver ascoltato le parti in camera di consiglio, ha disposto l'archiviazione del caso che vedeva accusati tre operatori del 118: un autista 53enne, un soccorritore 68enne e un infermiere di 49 anni.

La denuncia di una 43enne

A denunciare gli uomini era stata una 43enne residente a Gemini, frazione di Ugento. Dopo il trasporto in ospedale in ambulanza aveva riferito che uno degli operatori le avrebbe messo una mano su una sua gamba palpandole le parti intime. L'episodio si sarebbe verificato secondo i racconti durante il tragitto verso il Santa Caterina Novella di Galatina. Ma la versione fornita non è stata ritenuta del tutto attendibile.